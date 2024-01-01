خاص..محمد يوسف يوضح حقيقة مفاوضات المقاولون ويفصح عن وجهته القادمة

نفى محمد يوسف المدير الفني الأسبق لنادي الأهلي وجود اى مفاوضات من قبل إدارة المقاولون لتولي القيادة الفنية للذئاب خلال المرحلة المقبلة.

وكشف "يوسف" خلال تصريحاته الخاصة انه تلقي أكثر من عرض لتولى المسئولية الفنية لعدد من الفرق سواء مصرية او عربية.. وقال محمد يوسف إنه تلقي بالفعل عروض من اندية من دولة ليبيا ومن العراق بالاضافة لاندية مصرية.

واشار يوسف إلى انه يرفض التسرع ويدرس كافة العروض من كل النواحي قبل الرد الرسمى.

جدير بالذكر ان محمد يوسف سبق أن قاد فريق الاهلي وحقق معه العديد من الالقاب المحلية والقارية وقاد ايضا البنك الاهلي من مصر وعدد من الاندية العربية.

وكان فريق المقاولون العرب بقيادة المهندس محسن صلاح قد منح طلعت محرم صلاحيات قيادة الفريق الاول خلفًا لشوقي غريب الذى رحل بسبب سوى النتائج.

وقاد طلعت محرم الذئاب في مواجهتين أمام طلائع الجيش وحقق الذئاب الفوز بهدفين لهدف بينما خسر الجولة الثانية امام البنك الاهلي بنتيجة 3-1.