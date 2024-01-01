باحث: الحرب على قطاع غزة تؤثر بشكل واضح على الملاحة في البحر الأحمر

قال محمد منصور خبير العلاقات الدولية، إن أمريكا تدعم الجانب الأوكراني والإسرائيلي بشكل كبير، وهذا ما يفسر انفاقها مليارات الدولارات من أجل توفير المعدات لتلك الجهات التي تدعمها.

وأكد منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم” مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن واشنطن الأمريكية تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي "بشكل أعمى"، وخرجت احتجاجات دولية شعبية كبيرة من أجل التعبير عن رفض السياسة الأمريكية نتيجة دعمها للكيان الصهيوني وتشجعيه على ارتكاب المجازر في فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن هناك تأثير واضح لما يحدث في غزة على الملاحة في البحر الأحمر ومنطقة بابا المندب، وأكدت الدولة المصرية أن حل الأزمة الفلسطينية بشكل نهائي وجذري عادل هو الحل الأمثل للتخلص من التوترات الأمنية التي توجد في المنطقة.

وتابع:" كييف لم تستطع أن تحقق أي تقدم في جزيرة القرم حتى الآن، وبالتالى تشعر بخيبة أمل بصورة كبيرة، خاصة وأن الدول التي كانت تدعم أوكرانيا منذ بداية الحرب أصبحت غير قادرة على استمرار هذا الدعم حتى الآن".