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الإثنين 01 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على فتاة مدينة نصر المختفية منذ 5 أشهر بالمنصورة

أرشيفية
أرشيفية
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عثرت أجهزة الأمن على فتاة متغيبة من مدينة نصر منذ 5 أشهر مختبأة داخل أحد الفنادق بمدينة المنصورة .

تعود الواقعة عندما شنت مباحث الآداب حملة لمراجعة التراخيص والنزلاء بالفنادق بمدينة المنصورة، وبالفحص تبين وجود ليالي.ح 25 عاما، حاصلة على بكالوريوس إعلام، ومقيمة بمدينة نصر محافظة القاهرة.
وبالكشف عليها، تبين أنها مبلغ بغيابها ومحرر محضر فى  قسم أول مدينة نصر منذ شهر يوليو الماضى بمعرفة والدها، وبسؤالها قررت عدم علمها بقيام والدها بتحرير محضر غياب بشأنها أنها تركت المنزل لوجود خلافات عائلية بسبب زواجها من أحد الأشخاص مقيم مركز ميت غمر وقدمت عقد الزواج.
وأضافت أنها متواجدة داخل الفندق لحضورها لتوقيع الكشف الطبي عليها بأحد المستشفيات الجامعية بمدينة المنصورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة .

اتخاذ الإجراءات القانونية احد الفنادق أحد الأشخاص المستشفيات الجامعية