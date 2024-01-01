تفاصيل اجتماع أول مجلس لكلية الفنون التطبيقية في جامعة دمياط

ترأس الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، اليوم الإثنين، مجلس كلية الفنون التطبيقية وذلك بحضور الدكتورة غادة محمد الصياد القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة مهدية محمد النجار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، وذلك فى إطار خطة الجامعة وطموحات الجمهورية الجديدة.

وأكد “ربيع” على أهمية التواصل المباشر بأعضاء هيئة التدريس بالكليات لمتابعة مجريات العمل بمختلف القطاعات وآلية مباشرتهم على نحو يحقق متطلبات العملية التعليمية.

وفي الختام تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة أعمال التطوير والتأهيل لمقر الكلية، موجهًا بسرعة الإنتهاء من الأعمال الترميمية للمباني بكفاءة تضاهي المباني الحديثة بالجامعة.