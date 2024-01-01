15 جنيهًا.. تراجع في أسعار الذهب مع بداية العام الجديد 2024

شهد المعدن الأصفر مع بداية العام الجديد تراجعًا بالأسواق المحلية، تزامنًا مع استمرار عطلة البورصة العالمية احتفالًا بأعياد الميلاد، في حين تترقب الأسواق بيانات اقتصادية هامة خلال الأسبوع الجاري، للحصول على إشارات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وبلغ التراجع في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين بنحو 15 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3160 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2062 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3612 جنيهًا، وبلغ جرام الذهب عيار 18 نحو 2709 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25280 جنيهًا.

فى حين بلغ متوسط أسعار الذهب في شهر يناير سجل نحو 1773 جنيهًا، وفي فبراير سجل 1713 جنيهًا، وسجل في مارس نحو 1979 جنيهًا، وسجل في أبريل نحو 2339 جنيهًا، وسجل في مايو نحو 2444 جنيهًا، وسجل في يونيو نحو 2269 جنيهًا، وسجل في يوليو نحو 2182 جنيهًا، وسجل في أغسطس نحو 2253 جنيهًا، وسجل في سبتمبر نحو 2202 جنيهًا، وسجل في أكتوبر نحو 2378 جنيهًا، وسجل في نوفمبر نحو 2688 جنيهًا، وسجل في ديسمبر نحو 2993 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 90%، وبقيمة 1500 جنيه خلال تعاملات عام 2023، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1675 جنيهًا، ولامس مستوى 3350 جنيهًا.

واختتم تعاملات العام عند مستوى 3175 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 13%، وبنحو 237 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1825 دولارًا، ولامست مستوى 2153 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، واختتمت تعاملات العام أمس الجمعة عند مستوى 2062 دولارًا.

وتترقب الأسواق يوم الأربعاء المقبل، صدور بيانات الوظائف الأمريكية، بجانب تقرير محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشهر ديسمبر الماضي، كما تترقب الأسواق يوم الخميس صدور تقرير بيانات طلبات الإعانة الأمريكية، وذلك للحصول على رؤية واضحة حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.