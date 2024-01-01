مليون طائرة مسيرة.. وزير الدفاع الأوكراني يكشف عن تحول كبير في 2024

أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا تخطط شراء مليون طائرة بدون طيار في عام 2024.

وقال وزير الدفاع الأوكراني في مقاله له بوكالة "أوكرينفورم" إن "وزارة الدفاع الأوكرانية طلبت الدفعات الأولى من طائرات بدون طيار FPV، وفي المجموع، في عام 2024، تخطط الدولة لشراء ما لا يقل عن مليون طائرة بدون طيار".

وأضاف "عمروف" أنه من المهم أنه للمرة الأولى، تم تلبية الحاجة الحقيقية الكاملة للجيش للطائرات بدون طيار، ونحن نعمل على لوجستيات فعالة، وعلى جعل عمليات الشراء أرخص، وعلى إنتاج عدد كاف من الأجزاء القتالية".

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأوكرانية لم تقم في وقت سابق بشراء طائرات بدون طيار من طراز FPV، بسبب عدم وجود معايير وقواعد واضحة لاستخدامها في ساحة المعركة على المستوى التشريعي.