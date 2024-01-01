النائب أحمد إدريس: المقترح المصري هدفه الأول حقن الدماء الفلسطينية

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في غزة تأتي في إطار أهمية القضية الفلسطينية للقيادة السياسية، والحرص على التحرك الفاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة، وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.

وأشار "إدريس" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الدولة المصرية تتبنى وضع الحلول والمقترحات لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي يصور أبشع أنواع الحروب، موضحًا أن المقترح المصري يهدف إلى حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.

وأوضح النائب أحمد إدريس، أن المقترح المصري تمت صياغته بعد استماع مصر لوجهات النظر من كل الأطراف المعنية بهذا الإطار، مؤكدًا أن المقترح يتضمن ثلاث مراحل متتالية ومرتبطة ببعضها، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار.

واختتم النائب: "المبادرة تهدف إلى حماية الفلسطينيين، ووقف العدوان كأولوية، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك من خلال الدور الفعال الذى تقوم به الدولة المصرية والتي تلعب دورًا محوريًا وفاعلًا في القضية الفلسطينية لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبدء مفاوضات جادة من أجل إيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية، أساسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".