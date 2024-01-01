ads
الإثنين 01 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة: الأقصر تمتلك مقومات سياحية متفردة.. صور

سفير البوسنة والهرسك
سفير البوسنة والهرسك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، مع السفير الدكتور ثابت سوباشيتش سفير البوسنة والهرسك لدى القاهرة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وعبر سفير سفير البوسنة والهرسك، عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر معبراً عن إعجابه بما تمتلكه من مقومات سياحية متفردة حيث تتلاقي فيها روعة المعالم الأثرية المختلفة مع جمال الطبيعة، معربا عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة والمعالم الأثرية التي شاهدها، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجانبين.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر، بالسفير البوسني على أرض محافظة الأقصر، معربا عن تطلعه لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة والصناعة والتعليم، وتشجيع وزيادة حركة السياحة القادمة من البوسنة والهرسك إلى مدينة الأقصر.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء، بحث إمكانية توقيع اتفاقية تآخي بين محافظة الأقصر وإحدى مدن البوسنة والهرسك المشابهة.

الزيارة (5)
الزيارة (5)
الزيارة (4)
الزيارة (4)
الزيارة (3)
الزيارة (3)
الزيارة (2)
الزيارة (2)
الزيارة (1)
الزيارة (1)
سفير البوسنة والهرسك سبل التعاون المشترك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الحضارة المصرية القديمة الأقصر