سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة: الأقصر تمتلك مقومات سياحية متفردة.. صور

بحث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، مع السفير الدكتور ثابت سوباشيتش سفير البوسنة والهرسك لدى القاهرة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وعبر سفير سفير البوسنة والهرسك، عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر معبراً عن إعجابه بما تمتلكه من مقومات سياحية متفردة حيث تتلاقي فيها روعة المعالم الأثرية المختلفة مع جمال الطبيعة، معربا عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة والمعالم الأثرية التي شاهدها، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجانبين.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر، بالسفير البوسني على أرض محافظة الأقصر، معربا عن تطلعه لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة والصناعة والتعليم، وتشجيع وزيادة حركة السياحة القادمة من البوسنة والهرسك إلى مدينة الأقصر.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء، بحث إمكانية توقيع اتفاقية تآخي بين محافظة الأقصر وإحدى مدن البوسنة والهرسك المشابهة.

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