ليفربول يسعى لتأمين صدارة البريميرليج أمام نيوكاسل

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأثنين، نحو ملعب "انفيلد"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، الذى يستضيف نظيره نيوكاسل يونايتد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويسعى فريق ليفربول لتأمين صدارته لجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، وفض الشراكة مع أستون فيلا، والابتعاد عن ارسنال ومانشستر سيتى، والمضى قدما فى تحقيق النتائج الإجابية التى حققها فى الفترة الماضية.

وتعد تلك المباراة هى الأولى لليفربول بعد مرور 5 سنوات، فى اليوم الأول من العام الجديد، وذلك منذ عام 2018، عندما تفوق الريدز على حساب بيرنلي بهدفين لهدف.

وحقق فريق ليفربول، رقماً قياسياً فى مواجهته لنظيره نيوكاسل، حيث يعتبر اكبر عدد انتصارات حققه الريدز بارضه على فريق داخل البريميريلج كان على حساب نيوكاسيل بواقع 22 انتصارا.

يحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 42 نقطة، بينما يقع فريق فريق نيوكاسل فى المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

