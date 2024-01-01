أسعار الذهب في أول أيام العام الجديد 2024

تراجعت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الاثنين 1 يناير 2024 بقيمة 15 جنيها لعيار 21 الأكثر استخداما في الأسواق المحلية.

أسعار الذهب اليوم

جرام الذهب 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة والأسواق المحلية وهو من الأعيرة الأكثر تداولا ومبيعا في أسواق الصاغة الشعبية نحو 3155 جنيها، بقيمة تراجع 15 جنيها مقارنة بأسعاره بختام تعاملات أمس.

جرام الذهب 24 اليوم

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة نحو 3605 جنيهات.

جرام الذهب 18 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بأسواق الصاغة نحو 2704 جنيهات.

جرام الذهب 14 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2109 جنيهات.

أسعار جنيه الذهب اليوم

فيما جاء سعر جنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المحلية نحو 25240 جنيها.

أسعار أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2063 دولار.