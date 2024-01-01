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الإثنين 01 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب في أول أيام العام الجديد 2024

سعر الذهب
سعر الذهب
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تراجعت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الاثنين 1 يناير 2024 بقيمة 15 جنيها لعيار 21 الأكثر استخداما في الأسواق المحلية.

أسعار الذهب اليوم

جرام الذهب 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة والأسواق المحلية وهو من الأعيرة الأكثر تداولا ومبيعا في أسواق الصاغة الشعبية نحو 3155 جنيها، بقيمة تراجع 15 جنيها مقارنة بأسعاره بختام تعاملات أمس.

جرام الذهب 24 اليوم

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة نحو 3605 جنيهات.

جرام الذهب 18 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بأسواق الصاغة نحو 2704 جنيهات.

جرام الذهب 14 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2109 جنيهات.

أسعار جنيه الذهب اليوم

فيما جاء سعر جنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المحلية نحو 25240 جنيها.

أسعار أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2063 دولار.

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