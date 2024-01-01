الطائرة السعودية الـ 34 لإغاثة الشعب الفلسطيني تتوجه للعريش

غادرت الطائرة السعودية الـ 34 لإغاثة الشعب الفلسطيني، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم /الاثنين/ متجهة إلى مطار العريش الدولي، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع السعودية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الطائرة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 24 طنًا؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

