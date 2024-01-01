أسعار الدولار اليوم الاثنين 1 يناير 2024

سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم الاثنين 1 يناير 2024 ، استقرارا عند نفس مستويات أمس آخر جلسات 2023 وسط ترقب ما ستسفر عنه جلسات العام الجديد مع توقعات بوجود تحركات سعرية قد تكون في أول اجتماع لـ البنك المركزي المصري فبراير المقبل.

سعر الدولار في مصر اليوم

وقرر البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 1 يناير 2024 إجازة رسمية لجميع البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الخاصة بمناسبة نهاية العام المالي 2023.

سعر الصرف في البنك المركزي

سجل سعر الصرف البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.