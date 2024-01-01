زيادة أسعار تذاكر المترو بالخطوط الثلاثة.. تعرف عليها

رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة اليوم الإثنين، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق اليوم.

وإليكم أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد الزيادة :

-منطقة واحدة 9 محطات بسعر 6 جنيه.

-منطقتين 16 محطة بسعر 8 جنيه.

-ثلاث مناطق 23 محطة بسعر 12 جنيه.

-4 مناطق أكثر من 23 محطة بسعر 15 جنيها.

-4 مناطق لأكثر من 23 محطة لذوي الهمم بسعر 50 قرشا.

والجدير بالذكر أنه كان قد أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة فقد تقرر بدءا من صباح اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل علـى 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محــور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.