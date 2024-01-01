الاستعلام عن صحة أم وبناتها الثلاثة في حريق شقة بالصف

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لأم وبناتها الثلاثة، أصبن باختناق جراء حريق نشب داخل شقة سكنية بقرية أبو سلام بالصف، بعدما كلفت المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

خنقتهم النيران

تبين من خلال التحريات إصابة "شيماء.ع" ٣٥ سنة، وأطفالها "ملك.ع"١٠ سنوات، "رؤية.ع" ٧ سنوات ونور عماد عام ونصف بحالات اختناق.

نقل المصابون إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق شقة سكنية بقرية أبو سلام بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق، والذي خلف وراءه إصابة أم وأطفالها الثلاثة بحالات اختناق جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

