ليتوانيا تتوقع نموًا اقتصاديًا في عام 2024

أعربت وزارة المالية الليتوانية، عن توقعها بأن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.7 في المئة في العام المقبل، بعد هبوط ناعم خلال عام 2023، وفقًا لآخر تحديث لسيناريو التنمية الاقتصادية الذي وضعته الوزارة، والذي جاء متوافقا مع توقعات شهر سبتمبر الماضي.

وذكرت دورية دول البلطيق اليومية الإخبارية، أن توقعات وزارة المالية الليتوانية أشارت أيضا إلى استمرار معدلات التضخم في التراجع خلال عام 2024، من 8.8 في المئة العام المنصرم الحالي لتصل إلى 2.8 في المئة.

وفي نفس الوقت، أشارت توقعات السيناريو الاقتصادي لوزارة المالية إلى أن معدل البطالة سوف يظل مستقرا في العام الجديد عند 6.6 في المئة، في حين يتسارع نمو الأجور بما يكفي ليتجاوز 7.5 في المئة.

ومن المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بنسبة 2.9 في المئة بحلول عامي 2025 و2026 بعدما عانى من الانكماش بنسبة 0.4 عام 2023.

من جانبه، قال وزير المالية الليتواني جينتاري سكايستي، إن عام 2024 سوف يشهد تحسنا في القوة الشرائية للمواطنين، مما سيعزز الاستهلاك المحلي.