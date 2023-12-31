سون يعادل صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة العشرين

نجح سون هيونج مين نجم توتنهام في تسجيل هدف في مباراة فريقه اليوم الأحد ضد بورنموث ليتساوي مع الدولي المصري محمد صلاح، ويواصل مطاردة إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف سون هيونج مين في الدقيقة 71 من المباراة، التي انتهت بفوز توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-1.

ورفع سون هيونج مين رصيده من الأهداف إلى 12 في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع محمد صلاح، نجم ليفربول، ودومينيك سولانكي، لاعب بورنموث.

ويتصدر هالاند قائمة الهدافين برصيد 14 هدفًا، بفارق هدفين عن سون هيونج مين ومحمد صلاح وسولانك.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 14 هدفًا.

2- محمد صلاح - ليفربول - 12 هدفًا.

3- سون هيونج مين - توتنهام - 12 هدفًا.

4- دومينيك سولانكي - بورنموث - 12 هدفًا.

5- جارود بوين - ويستهام - 11 هدفًا.

6- هوانج هي تشان - ولفرهامبتون - 10 أهداف.

7- أولي واتكينز - أستون فيلا - 9 أهداف.

8- كول بالمر - تشيلسي - 8 أهداف.

9 - ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد - 8 أهداف.

10- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 7 أهداف.