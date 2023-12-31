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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقتل شاب معاق على يد ابن خاله في شبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شاب من متحدي الإعاقة مقتله على يد ابن خاله، بعد أن سدد له ضربات على رأسه بمدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة بلاغا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

ووجه مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد وضبط مرتكبها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

وتوصلت التحريات إلى مقتل "محمد.س.ع" يعاني من إعاقة ذهنية، بعد ضربات على رأسه سددها له ابن خاله وأمكن ضبط الأخير والأداة المستخدمة.

جرى نقل الجثة الى المستشفى وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث احول الواقعة وسؤال أهلية المتوفي.

شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية متحدي الإعاقة