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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تزامنًا مع أعياد الميلاد.. "الزراعة" تواصل ضخ السلع الغذائية في منافذها بأسعار تنافسية

منافذ متحركة لبيع
منافذ متحركة لبيع البيض
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قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعه ومنسق عام مبادرة خير مزارعنا لاهالينا والمنافذ، أنه تم  ضخ كميات كبيرة من جميع السلع والمنتجات الغذائية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 30%، من خلال 261 منفذ ثابت منتشرين في جميع أنحاء الجمهوريه و33 منفذ متحرك  تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد “صالح” أن المبادرة توحدت اليوم في 18 محافظة بـ18 منفذ متحرك لبيع بيض المائدة للمواطنين بسعر 125 جنية الكرتونة للبيض الأحمر والأبيض. 

وأوضح أن المواطن  في قلب وعقل القيادة السياسية، مشيدا بقرار دولة رئيس الوزراء باعتبار 7 أصناف من السلع الإستراتيجية حمايه للمواطن ورفع العبء عن كاهله، موضحا ان مبادره خير مزارعنا لاهالينا مستمرة في تقديم دورها الإيجابي.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في إطار مبادرة خير مزارعنا لاهالينا  بجودة عالية وباسعار تنافسية واحتفالا باعياد الميلاد المجيد.

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السلع الغذائية مبادرة خير مزارعنا لاهالينا أعياد الميلاد المجيد