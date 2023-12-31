«الأهلي الكويتي - مصر» يفتتح أحدث فروعه في ثلاث محافظات

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر عن افتتاح أحدث فروعه في ثلاث محافظات، وذلك في إطار خطته الطموحة وحرصه على تطوير شبكة فروعه والوصول بخدماته المصرفية لمختلف شرائح عملائه وجذب فئات جديدة من العملاء.

تقع الفروع الجديدة في منطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومنطقة المعادي بمحافظة القاهرة، ومحافظة بورسعيد، وقد تم تصميم الفروع وفقًا لأحدث المعايير وتزويدها بكافة التجهيزات المتطورة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال السوق المصرفية لضمان مستوى متميز من الخدمة وتوفير وقت العملاء وإتاحة كافة المنتجات والخدمات البنكية، هذا بالإضافة الي وجود خدمة كبار العملاء ABK-Wealth.

كما قام البنك بتجهيز فروعه الجديدة لاستقبال عملائه من ذوي الهمم وتيسير حصولهم على الخدمات والمنتجات المصرفية وذلك ضمن إطار مع خطة البنك لتذليل العقبات ودمج جميع شرائح العملاء وتماشيا مع توجيهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شهدت فعاليات افتتاح الفروع حضور علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، وخالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وخالد بركات نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والفروع، وذلك بحضور المسؤولين التنفيذيين بالبنك وعدد من كبار العملاء.

يسعى البنك الأهلي الكويتي - مصر، إلى تكثيف جهوده لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لتلبية احتياجات العملاء من خلال رؤية واضحة تتمثل في تقديم أفضل الخدمات الرقمية والتي تضمن أقصى قدر من السرعة والراحة والدقة، كما يسعى إلى زيادة قاعدة العملاء والاستثمار في تحسين مستوى الخدمة لتقديم تجربة بنكية متميزة على كافة القنوات المصرفية تتسم بالسلاسة والمرونة وتضمن رضاء عملائه.

كما ترتكز استراتيجية البنك الأهلي الكويتي - مصر، على رفع مؤشرات الأداء المالي وتطوير مهارات العاملين بما يضمن استمرار البنك في تحقيق مستهدفاته وريادته في السوق المصرفي المصري. كما يشيد البنك بالدور الريادي الذي يلعبه البنك المركزي المصري والحكومة المصرية بالإضافة إلى توجيهاتهم ومبادراتهم المستمرة من أجل تكثيف الجهود لدعم القطاع المصرفي والتي بدورها تساعد في تجاوز الأزمات الاقتصادية والصمود أمام التحديات العالمية.