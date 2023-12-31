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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"إعلام النواب": مقترح وقف الحرب في غزة يعكس دعم مصر للقضية الفلسطينية

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد
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أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام  بمجلس النواب، إن المقترح المصري لوقف الحرب في غزة، يعكس دعم مصر للقضية الفلسطينية وحقن دماء المواطنين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وقالت رشاد ، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها موقف ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضافت: “كلنا ثقة في نجاح الدبلوماسية المصرية فى الوصول لاتفاق بوقف الحرب فى غزة، ومصر لن تتدخر جهدا في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على استمرار استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات المصرية".

وتابعت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب أن الحرب الدائرة كشفت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي والوحشية التي يتعامل بها مع الأبرياء.

هند رشاد المقترح المصري إطلاق النار وحقن دماء الفلسطينيين