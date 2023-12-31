تحذير من هجوم صاروخي على بيلجورود الروسية

طلب فياتشيسلاف غلادكوف حاكم “بيلجورود” من سكان المدينة الروسية اليوم الأحد، الاحتماء في أماكن إيواء، الأحد، بعد صدور تحذير من هجوم صاروخي على المدينة، داعيا المواطنين للبقاء في منازلهم وعدم الاقتراب من النوافذ حسبما نشر في حسابه على تطبيق "تلجرام".

وقتل 22 شخصا في بيلجورود، السبت، من جراء ما وصفته موسكو بأنه هجوم جوي أوكراني "عشوائي".

وتوعدت روسيا السبت بالرد على الهجوم على بيلجورود والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل والذي تحمل موسكو أوكرانيا مسؤوليته مؤكدة أنه لن يمر "بدون عقاب".

وجاء هذا الهجوم غداة ضربات عنيفة شنتها روسيا على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات، بحسب السلطات الأوكرانية.

وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، اتهمت موسكو السبت أوكرانيا بارتكاب "عمل إرهابي متعمد" وباستخدام ذخائر عنقودية لضرب بيلجورود.