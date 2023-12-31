بالأسماء... إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بمياه ترعة بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب توك توك داخل ترعة أمام قرية شبرا قبالة على طريق السنبلاوين المنصورة في محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من أحد الأهالى بإنقلاب توك توك داخل ترعة أمام قرية شبرا قبالة التابعة للمركز على طريق السنبلاوين المنصورة ووجود مصابين.

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة فى يد سائق التوك توك مما أدى إلى انقلابه فى المياه.

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من حسن شاكر جبر، 50 عامًا وعبير جمال حسن 42 عامًا وسماح علي البيومي، 40 عامًا وهالة جمعة عطية 38 عامًا، وجميعهم مقيمين بالسنبلاوين وجرى نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين لتلقى العلاج اللازم.

فيما جرى انتشال التوك توك من المياه بمعرفة الأهالي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.