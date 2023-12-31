حبس المتهمين بسرقة هواتف محمولة من داخل شركة بالجيزة

صرحت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهمين بسرقة 9 هواتف محمولة من داخل شركة بيع أجهزة محمول، 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الموعد المحدد، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسرقة 9 هواتف محمولة من داخل شركة لبيع أجهزة المحمول، وبتكشيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "أحدهم مندوب مبيعات بذات الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلين سيئى النية مالكا محلين هواتف محمول أمكن ضبطهم وكذا مبالغ مالية حصيلة بيع المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات.