"2024 اللي جاي أحلى".. احتفال شبكة الشباب والرياضة برأس السنة

تحتفل شبكة الشباب والرياضة يوم 31 ديسمبر برأس السنه الميلادية تحت عنوان 2024 “اللي جاي احلي”

فترة مفتوحة صباحكو رياضة

تقدم هذه الفترة الحصاد الرياضي لعام 2023 وتلقي الضوء علي أهم البطولات التي حصلت عليها الفرق المصرية المختلفة وخصوصا في كره القدم

الفترة المفتوحة ريستارت

تستضيف الفترة أحد المتخصصين في الأبراج للحديث عن خظوظ كل برج خلال السنه المقبلة وأيضا تستضيف اخصائي صحة نفسية للحديث عن كيفية استقبال العام الجديد بتفاؤل وبسمة والحديث عن لطاقة الإيجابية الدافعة للتقدم وكيف يحصل عليها الانسان مع وجود مداخلات حول طريقة عمل ديكور راس السنه والحلويات التي تقدم في هذه المناسبة .

فترة مفتوحة طويلة وعالية

تستعرض أهم الاحداث الرياضية التي حدثت عام 2023 والحديث عن الأفضل والاحسن والأكثر تميزا من النجوم واللعبات التي برزت ي هذا العام

فترة مفتوحة توب هيتتس 108

​تقدم الفترة افضل الأغاني العربية والأجنبية التي اذيعت عام 2023 وأفضل الأفلام السينمائية التي تم عرضها في هذا العام

فترة مفتوحة حلوة معاهم وحلوة بيهم

فترة تستضيف نجوم بارزين في كرة القدم والحديث عن أهم المواقف التي حدثت لهم عام 2023 وذكرياتهم عنها وكذلك امنياتهم وامالهم لعام 20244

فترة مفتوحة شاي وشعر ومزيكا

​فترة مفتوحة تستضيف مطرب وشاعر وناقد فني لاشاعة جو من البهجة والفرح في استقبال العام الجديد

الفترة المفتوحة تحت الأضواء

فترة تناقش حصاد العام الدرجتين الثانية والثالثة في كرة القدم وتلقي الضوء علي اللعبات الجماعية المختلفة والمتميزة وماذا حققت في عام 2023

فترة مفتوحة نجوم 2023

فترة مفتوحة تلقي الضوء علي أهم النجوم ظهرت ولمعت خلال عام 2023 من الفنانين والكتاب والادباء والشعراء وغيرهم في باقي المجالات والنجوم المتوقع تميزها في عام 2024

الفترة المفتوحة ساعتين بين سنتين

فترة مفتوحة تقدم عالمين عالم داخل الاستديو وعالم خارج الاستديو حيث يطرح المذيعون مواقف ونوادر وحكايات مبهجه وضاحكة تتعلق بالعام المنقضى

الفترة المفتوحة عقود فل وياسمين في استقبال ست الحلوين

​فترة تحتفل بقدوم عام جديد مع الموسيقي والغناء والطرب الجميل للاحتفال بقدوم العام الجديد