مشهد مؤثر.. بكاء طفل كفيف بعدما أخطأ في اختبار مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

دخل طفل كفيف في نوبة من البكاء، اليوم الأحد، بعدما أخطأ في التلاوة خلال التصفيات النهائية لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني.

وبكى الطفل أحمد محمود بخيت، من محافظة الإسكندرية، بعدما أخطأ في الإختبار، بالرغم من أن صوته أبهر الجميع وحفظه لكتاب الله بالأحكام، إلا أنه كان يرغب ألا يخطئ أمام اللجنة، بعدما استطاع أن يتجاوز كافة المراحل ووصل إلى التصفيات النهائية، عقب حضوره مع والديه قادما من الاسكندرية للمشاركة.

من جانبهم، حرصت اللجنة المنظمة للمسابقة ببورسعيد وأعضاء لجنة التحكيم علي التخفيف على المتسابق، مؤكدين له أن الخطأ الذي وقع فيه واردًا مع أي متسابق، وأن ذلك ليس دليلا علي أنه لن يتأهل للمسابقة الدولية، وغادر المتسابق مع والديه لبلده منتظرا لنتيجة التصفيات طامحا أن يكون بين المؤهلين للمسابقة الدولية.

يشار إلى أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني تقام في دورتها السابعة في هذا العام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحمل أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقدم لها 1700 متسابقا، ووصل منهم 45 للتصفيات النهائية، ويتأهل من بين المصريين 4 متسابق، بجانب الفائزين من خارج مصر من دول العالم.

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