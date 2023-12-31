الليلة.. الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا بالقاهرة لمباراة الداخلية في الدوري

أستقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،على دخول فريقه معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة الليلة وحتى موعد لقاء الداخلية في الدوري الممتاز .

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،استعدادته لمباراة الداخلية ،في الدوري الممتاز.

من جانبه ،يضع طارق العشري ،المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام الداخلية في الدوري الممتاز .

ومن المنتظر أن يشهد التدريب الأخير الذي يخوض اليوم الأحد ،ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الداخلية في الدوري الممتاز .

ويحل الاتحاد السكندري ضيفاً على نظيره الداخلية ،على ملعب استاد السلام ،ضمن منافسات الجولة رقم ١١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السادس برصيد ١٥ نقطة ،بينما الداخلية في المركز قبل الأخير برصيد ٧ نقاط بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .