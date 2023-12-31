وزير البترول يتابع تنفيذ مشروعي مجمع السولار بأسيوط ومصنع الألواح الخشبية من قش الأرز بإدكو

تابع المهندس طارق الملا وزيرالبترول والثروة المعدنية الموقف التنفيذي لمشروعي مجمع انتاج السولار بأسيوط ( أنوبك ) ومصنع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF من قش الأرز ( ووتك ) بمدينة ادكو أحد المشروعات الخضراء التي يستثمر قطاع البترول في تنفيذها، حيث عقد الوزير اجتماعين عبر الفيديوكونفرانس لمتابعة تقدم الأعمال.

وأكد المهندس طارق الملا أن مشروع مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط يعد أحد أهم المشروعات التي ينفذها قطاع البترول في اطار خطة الدولة للاستفادة القصوى من مواردها وتنمية محافظات الصعيد، ومن أهم مشروعات القيمة المضافة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، عن طريق اعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت، حيث سيقوم بتحويل المازوت المنتج من مصفاة شركة أسيوط لتكرير البترول إلى منتجات بترولية عالية القيمة وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية.

وتابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس محمد بدر رئيس شركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول( أنوبك ) استعرض فيه تقدم أعمال الإنشاءات والتركيبات بموقع المشروع، مشيرا الي ماتم انجازه من خطوات خلال العام بعد وصول وتركيب كافة المعدات الكبرى بالمشروع من الأبراج والمفاعلات والأفران وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية والضواغط والطلمبات والآلات والمعدات وكافة المهمات بموقع المشروع، كما تم تصنيع وتركيب المستودعات الكبرى ومحطات المرافق والمباني الصناعية وغير الصناعية، وإنجاز العديد من الأعمال المدنية وأعمال تصنيع وتركيب الهياكل المعدنية والمواسير ومد الكابلات، ومن المخطط خلال عام 2024 استمرار تنفيذ أعمال الإنشاءات من اجل بدء تجارب التشغيل لبعض الوحدات.

ويعمل المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو ٩ر٢ مليار دولار علي توفير السولار بالمواصفات الأوروبية Euro5، بالإضافة إلى النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين، والبوتاجاز، والكبريت كمنتجات ثانوية، وغيرها من المنتجات.