التغيرات المناخية أزمة تواجه القارة السمراء.. جفاف وتقلص المساحات الخضراء.. 250 مليون أفريقي يتعرضون لآثار المناخ السلبية.. 50 مليار دولار سنويا احتياجات أفريقيا لمواجهة الاحترار العالمي حتى 2050

تعاني القارة الأفريقية من مشكلات عديدة تأثرا بالتغييرات المناخية، فتعتبر من أكثر القارات تأثرا بتغير المناخ، ويساهم الموقع الجغرافي للقارة في تعرضها لأزمات حادة نتيجة لعدم القدرة على التكيف مع التغيرات، مما يؤثر بشكل سلبي على استمرار النمو الاقتصادي، وكساد في فرص العمل وكسب العيش على السكان في القارة، ما يحتاج بذل جهود كبرى من قبل الحكومات في القارة.



برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحذر من الآثار السلبية للتغيرات المناخية في القارة

سنوات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يصدر تحذيرات لدول القارة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمات التي يسببها تغيرات المناخ، والعمل على الحد من هذه التغيرات.

كانت البداية عندما حذر برنامج الأمم المتحدة من تعرض القارة للإجهاد المائي، مما يؤثر على ملايين من الأشخاص يتراوح عددهم بين ٧٥ إلى ٢٥٠ مليون من سكان القارة بداية من عام ٢٠٢٠، مما يتسبب في تراجع المساحات الزراعية وخاصة التي تعتمد على الأمطار في الزراعة ليتوقف زراعة ٥٠ في المائة من مساحات الأراضي المزروعة، ويترتب على ذلك تعرض نصف عدد سكان القارة لخطر نقص التغذية، بالإضافة لتعرض الناتج المحلي للتراجع بنسبة تبلغ من ٢ إلى ٤ في المائة بشكل سنوي، ويزداد تراجع الناتج المحلي بحلول عام ٢٠٤٠، مما ينذر بمشكلات تعرض القارة لأزمات اقتصادية تتسبب في انهيار اقتصاديات بعض الدول في القارة.

وتحتاج القارة ٥٠ مليار دولار سنويا، لمواجهة الاحترار العالمي حتى عام ٢٠٥٠.

التغييرات المناخية أزمة تواجه القارة الأفريقية

كيف تواجه القارة التغير المناخي؟

وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة حلول لمواجهة التغيرات المناخية في القارة الأفريقية تمثلت في دعم دول القارة لتعزيز بناء قدرتها للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتفعيل النظم الإيكولوجية، التي تساهم في استقرار البيئة.

ويساهم ذلك في توفير الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على الحفاظ على المياه في مناطق حوض نهر زامبيزي، وتحديدا ملاوي وزامبيا وموزامبيق.

أما بالنسبة للمناطق الساحلية عزز البرنامج من منطقة الجزر الصغيرة مثل سيشل بالحفاظ على ثراوتها، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

كما أن تعزيز المناطق الجبلية أحد المقومات التي تواجه تغير المناخ، من خلال تقييم لأثر هشاشة الأوضاع التي تساهم في مشكلات التكيف ويحدث ذلك في أوغندا وفي جيل إلجون.

وتعد تنمية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أحد الأهداف التي وضعها البرنامج لتخفيف حدة تغير المناخ.

مواجهة التغييرات المناخية تحتاج مزيدا من الجهود

٥ أولويات لمواجهة تغير المناخ في القارة في 28cop

حسب ما أعلنه المجتمع المدني في القارة الأفريقية في مؤتمر تغير المناخ في دولة الإمارات هناك 5 أولويات لمواجهة تغير المناخ، تمثلت في التكيف، والخسائر، والأضرار، وأنظمة استخدام الغذاء والأراضي، وحماية الغابات والأراضى واستعادتها، وهو ما ذكره سيكو سار، السكرتير التنفيذي لمنظمة أندا العالم الثالث، وهي تجمع لمنظمات أفريقية غير حكومية.

وحسب تصريحات أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية: "يجب أن تكون القارة قادرة على الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.. ولا ينبغي قياس الاقتصادات الأفريقية من خلال ناتجها المحلي الإجمالي، بينما يجب علينا تقييم ثروة أفريقيا على أساس رأسمالها الطبيعي".

ويرى أديسينا أن الغابات والطاقة المتجددة لها دور مهم في مواجهة التغير المناخي، فتمتلك الكونغو أكبر احتياطي للكربون في العالم ، ودعم التحالف ما قاله قادة دول القارة بتوجيه تمويل المناخ إلى القارة من خلال البنك الأفريقي للتنمية.