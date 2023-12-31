تجديد حبس عاطلين في سرقة محول كهرباء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطلين متهمين بسرقة محول كهرباء بدائرة قسم شرطة السلام 15 يوما علي ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) توفى إثر إدعاء سقوط ماء مغلى عليه بذات العنوان.

وبالإنتقال وسؤال زوجته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) قررت أنه حال عمله كبائع متجول على بوفيه مشروبات ساخنة بدائرة قسم شرطة الشروق سقطت عليه غلاية مياه ساخنة نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتى أودت بحياته.

وبالفحص تبين عدم صحة أقوال زوجة المتوفى وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال قيام المتوفى بالشروع فى سرقة محول كهربائى بمصنع كائن بدائرة قسم شرطة بدر ويرافقه (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) تعرض لصعق كهربائى مما أدى إلى إصابته المنوه عنها.ستشفيات بإستقبالها (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) توفى إثر إدعاء سقوط ماء مغلى عليه بذات العنوان.

وبالإنتقال وسؤال زوجته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) قررت أنه حال عمله كبائع متجول على بوفيه مشروبات ساخنة بدائرة قسم شرطة الشروق سقطت عليه غلاية مياه ساخنة نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتى أودت بحياته.

وبالفحص تبين عدم صحة أقوال زوجة المتوفى وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال قيام المتوفى بالشروع فى سرقة محول كهربائى بمصنع كائن بدائرة قسم شرطة بدر ويرافقه (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) تعرض لصعق كهربائى مما أدى إلى إصابته المنوه عنها.

