الكشف على 1653 مواطنا مجانا خلال قافلة في البحيرة.. صور

نظمت مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة، برئاسة الدكتورة فايزة زايد، وبالتعاون مع مديرية الصحة برئاسة الدكتور هانى جميعه وبالتنسيق مع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني، قافلة مجانية ضمن فعاليات القافلة الخدمة " بالوعي مصر تتغير للأفضل"، وذلك بمركز الدلنجات، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم برامج الدعم والحماية لأهالى المناطق المطورة بديل العشوائيات.

وأسفرت القافلة عن الكشف على 1653 مواطنًا مجانا ، خلال القافلة الطبية التى تم تنظيمها بمركز الدلنجات على مدار يومين بوجود 8 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.