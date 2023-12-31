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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل 6 أشخاص جراء اندلاع حريق هائل في مصنع بالهند

حريق _صورة ارشيفية
حريق _صورة ارشيفية
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لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء حريق هائل اندلع في مصنع للقفازات بولاية "ماهاراشترا" الهندية خلال الساعات الماضية.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأحد، عن العمال قولهم إن المصنع كان مغلقا وكانوا نائمين داخل المبنى عندما اندلع الحريق حوالي الساعة 2.15 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.

بدوره، قال المسئول البارز بإدارة الإطفاء موهان مونجسي إنه تم تلقي مكالمة الساعة 2.15 صباحا وعندما وصلت الفرق إلى الموقع كان المصنع بأكمله مشتعلا بالنيران مضيفا أنه تم حتى الآن انتشال جثث ستة أشخاص.

وأفاد مسئولون بأنه تمت السيطرة على الحريق بحلول صباح اليوم الأحد، إلا أنه لم يتم بعد تحديد سبب اندلاعه.
 

مصنع للقفازات الهند