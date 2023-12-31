حبس عصابة سرقة الأبواب الحديدية في العمرانية

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس تشكيل عصابي مكون من عاطلين "لهما معلومات جنائية" المتهمين بسرقة البوابات الحديدية من العقارات بمنطقة العمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام تشكيل عصابى مكون من عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة البوابات الحديدة من العقارات باستخدام "تروسيكل مستأجر".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم 8 وقائع بدائرة القسم ، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة (عتلة، مقص حدادى) والتروسيكل المُستخدم فى نقل المسروقات لدى مالكه (مالك مخزن خردة ، مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، كما أرشدا عن المسروقات لدى عميليهما (سيئا النية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) أمكن ضبطهما وأرشدا عن المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.