طائرة ركاب عالقة تغلق حركة المرور في الهند

تغلق حركة النقل والمواصلات عادة لأسباب مختلفة إلا أنه في ولاية "بيهار" الهندية أغلقت عدة طرق بمدينة "موتيهارتي" بسبب طائرة ركاب عالقة تحت أحد الكباري العلوية.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أمس السبت، أن الحادث الغريب استرعى اهتمام المئات من المواطنين الذي بدأوا في التقاط الصور والفيديوهات للطائرة العالقة ما فاقم من الأزمة المرورية.

ووقع الحادث بسبب محاولة نقل إحدى طائرات الركاب العملاقة من مدينة "مومباي" إلى ولاية "اسام" عبر سحبها باستخدام شاحنة على الطريق البري إلا أن سائق الشاحنة أساء تقدير ارتفاع الطائرة ما تسبب في احتجازها أسفل أحد الكباري العلوية وإغلاق نهر الطريق.

وتابعت الشبكة أنه تم إخراج الطائرة والشاحنة بسلام من تحت الجسر لتتابعا رحلتهما مرة أخرى، ولا يعد هذا الحادث هو الأول من نوعه في الهند إذ احتجزت طائرة العام الماضي بشكل مماثل في ولاية "أندرا برادش".