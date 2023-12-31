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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزيرة الثقافة تشهد الحفل الختامي لـ«كسارة البندق» وتكرم هاني حسن.. صور

وزيرة الثقافة نيفين
وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني
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شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الحفل الختامي لـ باليه أوبرا القاهرة احتفالا بالكريسماس والعام الجديد 2024، حيث قدمت "فرقة باليه أوبرا القاهرة" رائعة المؤلف الروسي "تشايكوفسكي" باليه "كسارة البندق"، إخراج أرمينيا كامل،  بمصاحبة "أوركسـترا أوبـرا القاهـرة"، بقيادة المايسترو نادر عباسي.

وفي نهاية العرض، كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان هاني حسن، راقص البالية الأول بـ "فرقة باليه أوبرا القاهرة"لما قدمه من جهود في الأعوام الأخيرة.

"كسارة البندق" تصميم الرقصات إيفانوف - فايونين، والراحل الدكتور عبد المنعم كامل، الديكورات سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوى، الإضاءة والجرافيك المهندسان ياسر شعلان ومحمد عبد الرزاق. 

وكانت وزارة الثقافة، قد أعدت برنامجًا فنيًا للاحتفال بالكريسماس وأعياد رأس السنة الجديدة، في عدة مواقع في القاهرة والمحافظات، حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة احتفاليات في عواصم المحافظات بهذه المناسبة، منها: مسرح السامر بالعجوزة، والمركز الثقافي بطنطا، شارك فيها فرق الهيئة في الموسيقى العربية والفنون الشعبية، كما نظم قطاع صندوق التنمية الثقافية عددًا من الحفلات الفنية بمراكز الإبداع التابعة.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة أرمينيا كامل اخراج ارمينيا كامل العام الجديد 2024 الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المؤلف الروسى تشايكوفسكى المايسترو نادر عباسي المركز الثقافى بطنطا