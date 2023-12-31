الاستعلام عن صحة 7 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ٧ أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي اتجاه الفيوم، كما أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث والسائق لمعرفة ملابسات الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



انحرف إطارها

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي بعد المساكن اتجاه الفيوم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة.

نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.