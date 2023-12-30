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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

البحث عن شخصين وإنقاذ آخر من أسفل أنقاض عقار الزيتون المنهار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت قوات الإنقاذ البرى من انقغاذ شخص من أسفل أنقاض عقار الزيتون المنهار فيما يجرى البحث عن اثنين آخرين من السكان.

شهدت منطقة حدائق الزيتون مساء اليوم السبت انهيار عقار مكون من 3 طوابق وانتقلت قوات الانقاذ البرى والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ .

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة حدائق الزيتون وعلى الفور انتقلت الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقوات الشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ .

وفرض كردون أمنى فى مسرح العقار المنهار فيما يتم البحث عن عالقين اسفل الانقاض بالاضافة الى سؤال شهود العيان لبيان لملابسات وظروف الواقعة.

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