البحث عن شخصين وإنقاذ آخر من أسفل أنقاض عقار الزيتون المنهار

تمكنت قوات الإنقاذ البرى من انقغاذ شخص من أسفل أنقاض عقار الزيتون المنهار فيما يجرى البحث عن اثنين آخرين من السكان.

شهدت منطقة حدائق الزيتون مساء اليوم السبت انهيار عقار مكون من 3 طوابق وانتقلت قوات الانقاذ البرى والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ .

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة حدائق الزيتون وعلى الفور انتقلت الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقوات الشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ .

وفرض كردون أمنى فى مسرح العقار المنهار فيما يتم البحث عن عالقين اسفل الانقاض بالاضافة الى سؤال شهود العيان لبيان لملابسات وظروف الواقعة.