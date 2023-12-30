في مباراة رونالدو الـ50.. النصر يتقدم على التعاون بالشوط الأول

تقدم فريق النصر، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويتواجد رونالدو في التشكيل الأساسي لفريق النصر في مواجهة التعاون، لتحمل هذه المباراة رقم 50 لأسطورة كرة القدم البرتغالية مع العالمي.

وحصل رونالدو على بطاقة صفراء في الدقيقة 11 بعد اعتراضه على حكم اللقاء، وذلك قبل أن يهدر أشرف المهديوي ركلة جزاء في الدقيقة 13، ثم افتتح اللاعب نفسه التهديف بعدها بثوان.

وفي الدقيقة 26، أدرك الكرواتي ماسيلو بروزوفيتش التعادل للنصر من صناعة أندرسون تاليسكا، قبل أن يضع إيمريك لابورت رفاق رونالدو في المقدمة بهدف في الدقيقة 35.

ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 43 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق 10 نقاط، بينما يأتي التعاون رابعًا وفي رصيده 34 نقطة.