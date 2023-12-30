"شعبة المواد الغذائية" تطالب بطباعة أسعار السلع على العبوات بـ"المصانع".. فيديو

علق أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، على إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على شاشة "المحور"، إن تاجر التجزئة هو الضحية الذي يتعرض لكل المشكلات من ارتفاع الأسعار، رغم أن هناك أيادٍ كثيرة تتعامل مع السلعة، بداية من المصنع وصولًا له.



وتابع:"مش عاوز الضرب بيد من حديد على آخر يد يتعامل مع المستهلك، ولذا يجدب تسجيل الأسعار داخل المصانع.. تحويل المواجهة من الحكومة والتجار إلى المصدر نفسه".