الدوري الإيطالي.. فلاهوفيتش يقود هجوم يوفنتوس أمام روما

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة روما، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق يوفنتوس، اليوم السبت، نظيره روما على ملعب أليانز استاديوم، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الصربي دوشان فلاهوفيتش، هجوم اليوفي أمام ذئاب العاصمة الإيطالية، بجانب التركي كينان يلدز.

ويجلس فيديريكو كييزا على مقاعد بدلاء فريق السيدة العجوز، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويحتل يوفنتوس، وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، بينما يأتي روما في المركز السابع وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة روما

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بريمير - جاتي

خط الوسط: تيموثي وياه - مكيني - لوكاتيلي - أدريان رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - كينان يلدز.