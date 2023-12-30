إعلان نتيجة مسابقة الطالب المثالي بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر.. صور

أعلن الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، نتيجة مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الجامعة، التي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بالجامعة، وتنافس فيها 17 طالبًا وطالبة وفق عدد من المعايير.

وأسفرت المسابقة، عن فوز الطالب "عبد الرحمن محمد عبدالواجد" الفرقة الثانية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بالمركز الأول بمسابقة الطالب المثالي، فيما حصلت الطالبة "ندا ابراهيم محمد"، بالفرقة الثانية بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، بالمركز الأول بمسابقة الطالبة المثالية على مستوى الجامعة.

وكرم رئيس الجامعة، الطالب والطالبة المثاليين وأهداهما شهادات تقدير، مؤكدا على أهمية مسابقة الطالب المثالي بالجامعة التي تشجع على التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب، وتنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة، إيمانًا بدور الجامعة في تكوين شخصية الطالب.

17 طالبا وطالبة تنافسوا بالمسابقة

وكانت إدارة رعاية الطلاب بجامعة طيبة التكنولوجية، قد نظمت مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، للعام الدراسي 2023 / 2024، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإيمان دردير، أخصائي رعاية الطلاب، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، وجرت المسابقة بين 17 طالبا وطالبة على مستوى الجامعة.

واستعرض الطلاب خبراتهم ومهاراتهم، أمام لجنة التحكيم، التي تكونت من: د. ماجد جبر، ود. عمر السنوسي، ود. محمد فؤاد، ود مصطفى محمود، إذ تعتمد شروط المسابقة على الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي تظهر مستوى الطالب من جميع النواحي، مثل مهارات الطالب في التواصل والعرض والتميز الدراسي، وانخراطه في الأنشطة الطلابية، ومهاراته الاجتماعية، وإجادته للغة الأجنبية، والوعي الثقافي والسياسي لدى الطالب، ومدى إلمامه بمختلف القضايا المحلية والدولية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف المجالات، وأن يكون الطالب من الذين يشاركون في مجالات النشاط الطلابي والعمل التطوعي وخدمة المجتمع وأن يكون ممن يمتلكون الثقافة العامة والرؤية الشخصية المتميزة والمهارات اللغوية.

وتأتي المسابقة، فى إطار اهتمام الجامعة بتنفيذ الأنشطة الطلابية المتنوعة لدعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة والتنمية البشرية لذاتهم، كما تسهم في حث باقي الطلاب على التفوق والتميز واكتشاف أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي، فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعة.

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