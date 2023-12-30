خاص.. علاء نامق: كنت على استعداد للتضحية بحياتي لحماية صدام حسين

بعد 20 عاما من رحيل الرئيس صدام حسين، ظهر علاء نامق صاحب فكرة حفرة العنكبوت والذي استضاف الرئيس العراقي الراحل بمنزله، وقدم فيلما وثائقيا يحكي فيه الأحداث من جديد، ليوضح حقيقة ماحدث.

“البوابة نيوز” ، التقت علاء نامق، الذي أكد أنه رفض الظهور خلال السنوات الماضية في عدة دول رغم كل الإغراءات، والآن هو الوقت الأنسب للحديث حول الٱمر.

وقال “نامق”: أنا من عائلة بسيطة، وما فعلته هو في البداية أمر الله، وتنفيذ لأمر والدي الذي علمنا حماية الضيف، وكنت مستعد للتضحية بحياتي مقابل حمايه الرئيس صدام حسين، فهو وثق فينا وجاء إلينا ، وكان لابد من حمايته، وأمام ذلك خسرنا كل شيء نملكه، وبعدها خسرت والدي الذي رحل بعد عام من رحيل الرئيس صدام حسين.

وأضاف: لقد أصيب بالمرض بعد رؤيته لصور التعذيب في سجن أبو غريب، فاعتقد أنني وأخي توفينا في الداخل، مما دهور حالته الصحية وتوفى بمرض في الأمعاء.

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