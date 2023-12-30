كريستال بالاس يهزم برينتفورد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق كريستال بالاس فوزًا مهمًا على ضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف كريستال بالاس كل من ميكايل أوليس (14، 58) وإيبيريتشي إيز (39)، بينما سجل هدف برينتفورد كين لويس بوتر (2).

وبهذا الفوز، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 21 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 19 نقطة، وظل في المركز الخامس عشر.

وبدأ برينتفورد المباراة بشكل قوي ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا عن طريق كين لويس في الدقيقة الثانية من اللقاء، لكن جاء رد كريستال بالاس سريعا من خلال ميكايل أوليس في الدقيقة 14، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وواصل كريستال بالاس سيطرته، وعزز تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق إيبيريشي إيز في الدقيقة 39، وفي الدقيقة 58، سجل ميكايل أوليس الهدف الثالث.

وحاول برينتفورد العودة إلى المباراة، ولكن محاولاته لم تثمر عن أي هدف.

وبهذا الفوز، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 21 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 19 نقطة، وظل في المركز الخامس عشر.

