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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ولفرهامبتون يزيد أوجاع إيفرتون بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون وإيفرتون
ولفرهامبتون وإيفرتون
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واصل ولفرهامبتون صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتغلب على ضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

وبدأ وولفرهامبتون المباراة بشكل قوي، وفرض سيطرته على مجرياتها منذ البداية، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق ماكسيميليان كيلمان في الدقيقة 25، وعزز تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق ماثيوس كونها في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 61، سجل كريج داوسون الهدف الثالث لفريقه، وحاول إيفرتون العودة إلى المباراة، ولكن محاولاته لم تثمر عن أي هدف.

وبهذا الفوز، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 28 نقطة، وتقدم إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة، وظل في المركز السابع عشر.

ولفرهامبتون إيفرتون الدوري الإنجليزي