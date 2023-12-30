مانشستر سيتي يحتفل بالخماسية التاريخية على ملعب الاتحاد.. صور

احتفل مانشستر سيتي، أمس السبت، بإنجازه التاريخي خلال عام 2023، الذي شهد تحقيقه الخماسية التاريخية؛ وذلك بعد مواجهة شيفيلد يونايتد التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز السيتي بهدفين دون رد.

ورفع مانشستر سيتي لافتات ضخمة على المدرجات، قبل انطلاق مواجهته مع شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتضمن كؤوس الألقاب التي حققها خلال عام 2023، وهي: الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية

وعلق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على ألقاب فريقه، بقوله: "كان عاما رائعا بالنسبة لنا، حققنا الكثير من الأشياء، ونحن فخورون بذلك، وكان بإمكاننا تحقيق السداسية، ولكننا خسرنا كأس السوبر "الدرع الخيرية" أمام آرسنال، ولكن هذا لا يغير شيئا من إنجازنا".

ويعتبر إنجاز مانشستر سيتي في عام 2023 بمثابة إنجاز تاريخي، يضاف إلى سجلات النادي، ويسجل في ذاكرة عشاق كرة القدم حول العالم.

يعد تحقيق الخماسية التاريخية إنجازا تاريخيا، لم يسبق لأي فريق إنجليزي تحقيقه من قبل، ويؤكد هذا الإنجاز قوة مانشستر سيتي، وقدراته على المنافسة على جميع الألقاب.

ويمتلك مانشستر سيتي فريقا قويا، يضم العديد من اللاعبين المميزين، مثل كيفين دي بروين وإيرلينج هالاند، ويتوقع أن يواصل الفريق المنافسة على جميع الألقاب في الموسم الحالي.

