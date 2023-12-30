محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد جاء فيها: «يسعدني ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القاهرة وقياداتها التنفيذية بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات مع إشراقة عام جديد من العطاء لمصرنا الغالية».

وتابع: «إننا إذ نستقبل العام الجديد بكل الإيمان واليقين بمستقبل مشرق لمصرنا الغالية، نعاهد الله وسيادتكم على الاستمرار فى العطاء وبذل الجهد لنستكمل مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر الغالية».