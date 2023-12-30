تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم السبت 30 ديسمبر 2023

تحرص “البوابة نيوز” على متابعة ونشر أسعار الذهب على مدار اليوم خاصة في ظل التحرك المستمر لأسعاره خلال ساعات النهار، وتوضح أسعار المعدن الأصفر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 كالتالي:

ارتفع سعر الذهب عيار 24 ليسجل نحو 3663 جنيهًا.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 ليسجل نحو 3205 جنيهًا.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم، ليسجل نحو 2747 جنيهًا.

ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 25650 جنيهًا.

يذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بالبورصة العالمية بنحو 13% خلال تعاملات عام 2023، ليحقق أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام، وذلك بفعل تراجع الدولار، وارتفاع الطلب مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الآول من 2024.