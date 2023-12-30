الدوري الإنجليزي.. كالفرت لوين يقود هجوم إيفرتون أمام ولفرهامبتون

أعلن شون دايتش، مدرب إيفرتون، عن تشكيل فريقه، لمواجهة ولفرهامبتون، مساء اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء تشكيل إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: ناتان باترسون، مايكل كين، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: جاك هاريسون، جيمس جارنر، أمادو أونانا، دوايت ماكنيل.

خط الهجوم: دومينيك كالفرت لوين.

ويعتمد دايتش على تشكيله الأساسي في هذه المباراة، بحثًا عن تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة اللاهزيمة التي وصلت إلى ثلاث مباريات متتالية.

ويحتل إيفرتون المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة بعد خصم 10 نقاط، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

ويسعى إيفرتون إلى الابتعاد عن منطقة الهبوط، حيث يعاني الفريق من تراجع في النتائج في الفترة الأخيرة، ويأمل دايتش أن يتمكن فريقه من تحقيق الفوز أمام ولفرهامبتون، وتحقيق خطوة مهمة في طريق الابتعاد عن منطقة الخطر.