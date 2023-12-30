الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يواصل صحوته بفوز مثير على لوتون تاون

واصل تشيلسي صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتغلب على مضيفه لوتون تاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب كينلورث رود، في إطار منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

بدأ تشيلسي المباراة بشكل قوي، وفرض سيطرته على مجرياتها منذ البداية، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق كول بالمير في الدقيقة 12 وعزز تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق نوني مادويكي في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، واصل البلوز السيطرة على المباراة وسجل هدف ثالث عن طريق كول بالمير في الدقيقة 70 وحاول لوتون تاون العودة إلى المباراة، وتمكن من تسجيل هدف أول عن طريق روس باركلي في الدقيقة 80، وقلص الفارق بهدف ثانٍ عن طريق إيليجاه اديبايو، ولكن هذا الهدف لم يكن كافيًا لمنع تشيلسي من تحقيق الفوز.

بهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 28 نقطة، وتقدم إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 15 نقطة، وظل في المركز الثامن عشر.

