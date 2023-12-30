البترول: 5 مشروعات للزيت الخام والغاز الطبيعى باستثمارات 307 ملايين دولار

كشف تقرير حديث لوزارة البترول والثروة المعدنية عن إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2023 والذي بلغ نحو 74 مليون طن بواقع حوالى 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45 مليون طن غاز طبيعى ، و مليون طن بوتاجاز إضافة الى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.

ووفقاً للتقرير ارتفع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات بنسبة تناهز 2% عن العام السابق نتيجة لوضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج مثل حقل شمال جيسوم الشمالى GNN ) ( بخليج السويس .

واشار التقرير إلى الحقول الجديدة التي دخلت على خريطة الإنتاج خلال نفس العام ،حيث تم الانتهاء من وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يومياً ، وحوالي 144 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى307 مليون دولار ، وشملت تنمية حقل شمال إدكو/ شمال العامرية والذي ينتج كميات من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي إنتاج 80 الى90 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، 1200 برميل متكثفات يومياً من خلال حفر وإكمال 4 آبار بشمال ادكو وشمال العامرية ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 234 مليون دولار، هذا وقد تم بدء الإنتاج في مارس 2023.

واضاف التقرير : تنمية حقل تين Teen شمال مطروح والذي ينتج الحقل حوالي 4 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 1500 برميل متكثفات يومياً من خلال حفر بئرين وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 12 مليون دولار ، هذا وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2023، و تنمية حقل مليحة العميق (المرحلة الأولى) والذي ينتج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 40 مليون قدم مكعب يومياً من خلال ربط مجمع أبار أركيديا وفراميد التابعين لشركة عجيبة للبترول بالتكامل مع تسهيلات مجمع شمس لإستغلال السعة الفائضة بتسهيلات السلام التابعة لشركة خالدة بالصحراء الغربية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 26 مليون دولار، هذا وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى في سبتمبر2023، - تنمية حقل شرق دمنهور وينتج 10 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من حقل شرق دمنهور وتم ربط البئر على تسهيلات دسوق وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 12 مليون دولار...وتم بدء الإنتاج في سبتمبر 2023.

ولفت إلى دخول المرحلة الأولى من تنمية حقول شمال جيسوم الشمالى GNN، وينتج المشروع 12 ألف برميل زيت خام يومياً من خلال حفر 3 آبار وانشاء خط بقطر 10 بوصة وطول 5.3 كم وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 23 مليون دولار...وتم بدء الإنتاج في مارس 2023.

وافتتاح التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين أحد حقول منطقة امتياز شمال الأسكندرية والذى تقوم شركة بى بى بتنميته ، على مجمع الغازات بالصحراء الغربية ، الذى تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)بالأسكندرية.