الدوري الإنجليزي.. مدرب أستون فيلا يدفع بتشكيل هجومي أمام بيرنلي لخطف الصدارة

أعلن أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي، مساء اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتمد إيمري على تشكيله الأساسي في هذه المباراة، بحثًا عن تحقيق الفوز ومصالحة جماهير الفريق بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، ويضم التشكيل مجموعة من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي، مثل إيميليانو مارتينيز وليون بايلي وموسى ديابي، ويأمل إيمري أن يواصل هؤلاء اللاعبين تقديم عروضهم القوية، لتحقيق الفوز أمام بيرنلي.

جاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: إزري كونسا، دييغو كارلوس، كليمنت لينغليت، أليكس مورينو

خط الوسط: ليون بايلي، جون ماكجين، دوغلاس لويز، جاكوب رامزي

خط الهجوم: أولي واتكينز، موسى ديابي

ويسعى أستون فيلا إلى مواصلة عروضه القوية هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر. ويسعى الفريق إلى الفوز والمنافسة على اللقب.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الأخير برصيد 11 نقطة فقط.

